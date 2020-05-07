В Краснодарском крае пассажиропоток на железнодорожном транспорте снизился в пять раз
Пассажиропоток на железнодорожном транспорте с начала карантина в Краснодарском крае снизился в пять раз. Всех граждан, которые прибывают в регион из других субъектов, кроме Адыгеи, направляют на 14-дневную изоляцию в домашних условиях или в обсерваторы.
Междугороднее автобусное сообщение полностью прекращено с 31 марта, закрыты все автовокзалы, общественный транспорт внутри муниципалитетов ходит только по утрам и вечерам.
- За последнюю неделю число прибывших в край авиарейсами снизилось на 59%, вылетевших – на 70%, - отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»