В Краснодарском крае пассажиропоток на железнодорожном транспорте снизился в пять раз

7 Май 2020 2020-05-07T18:24:14+03:00

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Пассажиропоток на железнодорожном транспорте с начала карантина в Краснодарском крае снизился в пять раз. Всех граждан, которые прибывают в регион из других субъектов, кроме Адыгеи, направляют на 14-дневную изоляцию в домашних условиях или в обсерваторы.

Междугороднее автобусное сообщение полностью прекращено с 31 марта, закрыты все автовокзалы, общественный транспорт внутри муниципалитетов ходит только по утрам и вечерам.

- За последнюю неделю число прибывших в край авиарейсами снизилось на 59%, вылетевших – на 70%, - отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU