Карантин сработал: Краснодарский край занял 64-е место в России по количеству заражений коронавирусом на 100 тысяч человек

7 Май 2020 2020-05-07T18:33:17+03:00

Кроме того, регион в числе лидеров по количеству выздоровевших

Изменить размер текста: A A

Карантин в Краснодарском крае и связанные с ним ограничения принесли свои плоды. Краснодарский край занял 64-е место в России по количеству заражений коронавирусом на 100 тысяч человек. Это один из важнейших показателей заболеваемости опасной инфекцией.

– Учитывая, что край имеет третье по численности население в России, а плотность населения высока, было очевидно, что контакт приезжих между собой и с большим количеством местных жителей неизбежен. Это могло привести к неконтролируемому и массовому распространению инфекции, – сообщают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, большие риски были связаны именно с курортами Краснодарского края, куда попытались попасть десятки тысяч туристов со всей России.

При этом Кубань остается лидером по доле выздоровевших – их почти треть от количества зараженных. На 7 мая заболевших в регионе – 1633 человека, из которых 523 уже выздоровели и выписаны домой.

Специалисты отмечают, что сдержать распространение коронавирусной инфекции было бы невозможно, если бы своевременно не был введен карантин и связанные с ним ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU