Прокуратура велела отстрелять: шакалы из заказника затерроризировали жителей Кубани
Жители Славянского района Кубани из поселков Ачуево и Голубая Нива пожаловались на приеме у Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора на расплодившихся шакалов. Животных стало так много, что они начали заходить в поселки и даже таскали домашнюю птицу из подворий.
Дикие звери живут на территории природного заказника «Приазовский», а потому отстрелять местные охотники их просто не имели права.
Прокурорская проверка показала, что в Кавказском заповеднике, к которому относится заказник, не должным образом следили и регулировали численность шакалов, а отказы в разрешении на отстрел были необоснованными.
- По данному факту природоохранный прокурор внес представление руководителю заповедника. Инициирован вопрос о выделении дополнительных квот на отстрел диких животных, а также заключены договоры об оказании услуг по изготовлению бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, по приемке и утилизации биологических отходов, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU