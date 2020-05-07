Прокуратура велела отстрелять: шакалы из заказника затерроризировали жителей Кубани

7 Май 2020 2020-05-07T18:45:35+03:00

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Жители Славянского района Кубани из поселков Ачуево и Голубая Нива пожаловались на приеме у Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора на расплодившихся шакалов. Животных стало так много, что они начали заходить в поселки и даже таскали домашнюю птицу из подворий.

Дикие звери живут на территории природного заказника «Приазовский», а потому отстрелять местные охотники их просто не имели права.

Прокурорская проверка показала, что в Кавказском заповеднике, к которому относится заказник, не должным образом следили и регулировали численность шакалов, а отказы в разрешении на отстрел были необоснованными.

- По данному факту природоохранный прокурор внес представление руководителю заповедника. Инициирован вопрос о выделении дополнительных квот на отстрел диких животных, а также заключены договоры об оказании услуг по изготовлению бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, по приемке и утилизации биологических отходов, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU