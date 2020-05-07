В Краснодаре 7 мая за нарушение карантина выписали 193 штрафа

7 Май 2020 2020-05-07T19:34:24+03:00

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В Краснодаре продолжает действие карантин и связанные с ним ограничения. Только за 7 мая в город не пустили 222 автомобиля без пропусков. А уличные патрули выписали 193 протокола за грубое нарушение режима карантина.

- Жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 178 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции, - добавили в администрации Краснодара.

В маршруты патрулей входят зеленые зоны, набережные и общественные территории. В краевом центре продолжают работать водные патрули. Также на всех въездах в город и основных городских магистралях организованы карантинные посты.

На улицы вышли всего 119 мобильных групп, в которые вошли 636 человек – представители полиции, Росгвардии, казачества, администрации и общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU