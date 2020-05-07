2020-05-07T20:12:03+03:00
Здоровье

В Краснодаре две заразившиеся коронавирусом женщины родили малышей

Младенцев временно отлучают от матерей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Малышей вынужденно на время разлучают с матерями, у которых подтвержден коронавирусМалышей вынужденно на время разлучают с матерями, у которых подтвержден коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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Врачи Краснодарской краевой клинической больницы №2 рассказали о приеме беременных женщин с коронавирусом в филиале перинатального центра. Акушеры-гинекологи успешно принимают роды у таких пациенток.

За каждой беременной, у которой диагностирован коронавирус, наблюдает команда врачей пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов.

- На данный момент в стационаре родилось двое малышей, а у других беременных наблюдается положительная динамика. Возможно, они родят своих деток уже выздоровевшими, - говорит доктор Марат Арутюнян.

Тех самых двоих малышей после появления на свет и анализа на коронавирус перевозят в перинатальный центр, где развернут специальный госпиталь, а матери продолжают оставаться в стационаре.

- Это значительно снижает риск заражения ребенка, и родители относятся к этому с пониманием, - отмечают медики.

Врачи призывают всех будущих мам особенно следить за своим здоровьем, ограничить круг общения с людьми и соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. Это поможет сохранить здоровье мамам и малышам.

- В нашем перинатальном центре прием беременных, родоразрешения и консультации ведутся в штатном режиме, но, в целях безопасности наших пациентов, введены ограничения на их посещение, - отмечается в инстаграм-аккаунте KKБ №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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