В Краснодаре две заразившиеся коронавирусом женщины родили малышей
Врачи Краснодарской краевой клинической больницы №2 рассказали о приеме беременных женщин с коронавирусом в филиале перинатального центра. Акушеры-гинекологи успешно принимают роды у таких пациенток.
За каждой беременной, у которой диагностирован коронавирус, наблюдает команда врачей пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов.
- На данный момент в стационаре родилось двое малышей, а у других беременных наблюдается положительная динамика. Возможно, они родят своих деток уже выздоровевшими, - говорит доктор Марат Арутюнян.
Тех самых двоих малышей после появления на свет и анализа на коронавирус перевозят в перинатальный центр, где развернут специальный госпиталь, а матери продолжают оставаться в стационаре.
- Это значительно снижает риск заражения ребенка, и родители относятся к этому с пониманием, - отмечают медики.
Врачи призывают всех будущих мам особенно следить за своим здоровьем, ограничить круг общения с людьми и соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. Это поможет сохранить здоровье мамам и малышам.
- В нашем перинатальном центре прием беременных, родоразрешения и консультации ведутся в штатном режиме, но, в целях безопасности наших пациентов, введены ограничения на их посещение, - отмечается в инстаграм-аккаунте KKБ №2.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»