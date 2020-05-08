На улице имени Пушкина в Краснодаре заменят часть водопровода

8 Май 2020 2020-05-08T07:31:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице имени Пушкина в краевой столице необходимо заменить участок старого изношенного водопровода . Здесь появится пластиковый со сроком службы не менее 50 лет. Работы выполнят закрытым способом, с минимальными разрытиями.

- Для этого до 31 мая временно ограничат движение транспорта по Пушкина от Красной до Рашпилевской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На этот период установят ограждения, предупреждающие дорожные знаки.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Краснодаре продолжает действие карантин и связанные с ним ограничения. Только за 7 мая в город не пустили 222 автомобиля без пропусков. А уличные патрули выписали 193 протокола за грубое нарушение режима карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU