2020-05-08T08:08:35+03:00
Здоровье

В Сочи детское отделение городской поликлиники отремонтировали

Это сделали в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Сочи детское отделение городской поликлиники отремонтировали. На обновление здания из краевого бюджета направили более 11,5 миллионов рублей.

- Капремонт больницы был окончен в начале года. В марте специалисты завершили организационно-планировочные работы внутренних помещений,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Теперь для удобства посетителей обновленного отделения городской поликлиники №4 доступны крытая колясочная, просторный холл с регистратурой и электронным табло, а также детская игровая зона и комната для кормления.

В этом году общее финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в крае увеличено и составляет порядка 7 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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