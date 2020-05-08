2020-05-08T09:44:02+03:00
Здоровье

В краснодарской ККБ №1 два корпуса временно прекратили прием пациентов

Об этом сообщили на сайте медучреждения
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В краснодарской ККБ № 1 два отделения временно прекратили прием пациентовВ краснодарской ККБ № 1 два отделения временно прекратили прием пациентов
Изменить размер текста:

В Краевой клинической больнице № 1 Краснодара 7 мая сообщили о временном закрытии отделений в двух корпусах. Там сотрудники проведут санитарную обработку.

Закрыли отделения, располагающиеся в «старом» и «новом» корпусах ККБ №1. Здесь временно не принимают новых пациентов, в том числе и экстренных больных. Сейчас в этих корпусах проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Как говорится в сообщении на сайте больницы, медучреждение продолжает оказывать необходимую помощь пациентам, поступившим ранее, а также находящимся в стационаре. Новых экстренных больных направят в другие медицинские учреждения города и края.

Отделения, расположенные в здании Центра грудной хирургии, продолжают прием экстренных пациентов, а также граждан с онкологией с отрицательным результатом теста на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Краснодарского края, прибывших из Израиля, разместили в обсерваторах
В Абинске парень украл несколько велосипедов, самокат и имущество из частных домов
В Краснодаре на обсервацию 7 мая отправили 24 пассажира
В Крымском районе отечественная легковушка столкнулась с грузовиком с прицепом
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года: самому старшему пациенту 91 год, опасную инфекцию обнаружили у 6 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года снова увеличилось на 99 человек
В Краснодаре мужчину осудят за мошенничество почти на 8 миллионов рублей
В Краснодаре осудят директора управляющей компании «Берегиня»
На Кубани полицейские помогли мужчине с травмой головы
Поезда сообщением Краснодар – Ростов поедут в два раза быстрее
«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»
В парк военной техники Анапы доставили новые экспонаты
ВТБ Лизинг финансирует оснащение нового цеха ГК ФАРМАСИНТЕЗ в Тюмени
В краснодарской ККБ №1 два корпуса временно прекратили прием пациентов
В Сочи детское отделение городской поликлиники отремонтировали
На улице имени Пушкина в Краснодаре заменят часть водопровода
В Краснодаре две заразившиеся коронавирусом женщины родили малышей