В краснодарской ККБ №1 два корпуса временно прекратили прием пациентов

8 Май 2020 2020-05-08T09:44:02+03:00

Об этом сообщили на сайте медучреждения

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В Краевой клинической больнице № 1 Краснодара 7 мая сообщили о временном закрытии отделений в двух корпусах. Там сотрудники проведут санитарную обработку.

Закрыли отделения, располагающиеся в «старом» и «новом» корпусах ККБ №1. Здесь временно не принимают новых пациентов, в том числе и экстренных больных. Сейчас в этих корпусах проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Как говорится в сообщении на сайте больницы, медучреждение продолжает оказывать необходимую помощь пациентам, поступившим ранее, а также находящимся в стационаре. Новых экстренных больных направят в другие медицинские учреждения города и края.

Отделения, расположенные в здании Центра грудной хирургии, продолжают прием экстренных пациентов, а также граждан с онкологией с отрицательным результатом теста на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU