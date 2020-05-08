В парк военной техники Анапы доставили новые экспонаты

8 Май 2020 2020-05-08T09:46:19+03:00

Вся техника демилитаризована, сейчас завершается ее косметический ремонт

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Новые экспонаты прибыли из Новочеркасска. Их передали в парк военной техники Анапы войска Росгвардии.

Теперь в зеленой зоне стоит 85-мм дивизионная пушка Д-44. Она была разработана в 1944 году, принята на вооружение в 1946-м.

Еще один новый экспонат – 122-мм гаубица Д-30. Орудие приняли на вооружение в мае 1960 года. У техники была возможность буксирования вперед стволом, а также повышенная устойчивость при круговом обстреле.

Теперь в парке военной техники теперь можно увидеть и БРДМ-2. Бронетранспортер высокой скорости и повышенной проходимости серийно производился с 1963 по 1989 годы.

- Вся техника демилитаризована, сейчас завершается ее косметический ремонт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU