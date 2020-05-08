2020-05-08T09:46:19+03:00
Общество

В парк военной техники Анапы доставили новые экспонаты

Вся техника демилитаризована, сейчас завершается ее косметический ремонт
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
Изменить размер текста:

Новые экспонаты прибыли из Новочеркасска. Их передали в парк военной техники Анапы войска Росгвардии.

Теперь в зеленой зоне стоит 85-мм дивизионная пушка Д-44. Она была разработана в 1944 году, принята на вооружение в 1946-м.

Еще один новый экспонат – 122-мм гаубица Д-30. Орудие приняли на вооружение в мае 1960 года. У техники была возможность буксирования вперед стволом, а также повышенная устойчивость при круговом обстреле.

Теперь в парке военной техники теперь можно увидеть и БРДМ-2. Бронетранспортер высокой скорости и повышенной проходимости серийно производился с 1963 по 1989 годы.

- Вся техника демилитаризована, сейчас завершается ее косметический ремонт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анапа: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Краснодарского края, прибывших из Израиля, разместили в обсерваторах
В Абинске парень украл несколько велосипедов, самокат и имущество из частных домов
В Краснодаре на обсервацию 7 мая отправили 24 пассажира
В Крымском районе отечественная легковушка столкнулась с грузовиком с прицепом
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года: самому старшему пациенту 91 год, опасную инфекцию обнаружили у 6 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года снова увеличилось на 99 человек
В Краснодаре мужчину осудят за мошенничество почти на 8 миллионов рублей
В Краснодаре осудят директора управляющей компании «Берегиня»
На Кубани полицейские помогли мужчине с травмой головы
Поезда сообщением Краснодар – Ростов поедут в два раза быстрее
«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»
В парк военной техники Анапы доставили новые экспонаты
ВТБ Лизинг финансирует оснащение нового цеха ГК ФАРМАСИНТЕЗ в Тюмени
В краснодарской ККБ №1 два корпуса временно прекратили прием пациентов
В Сочи детское отделение городской поликлиники отремонтировали
На улице имени Пушкина в Краснодаре заменят часть водопровода
В Краснодаре две заразившиеся коронавирусом женщины родили малышей