2020-05-08T09:48:43+03:00
Общество

Поезда сообщением Краснодар – Ростов поедут в два раза быстрее

На железнодорожном пути были выполнены мероприятия по замене грунтов насыпи и армированию
Александра ПОДУШКО
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Поезда из Ростова в Краснодар поедут в два раза быстрееПоезда из Ростова в Краснодар поедут в два раза быстрееФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростовской области завершили ремонтные работы. Они были направлены на стабилизацию земляного полотна по нечетному пути перегона Васильево-Петровская – Орловка-Кубанская. Теперь здесь могут отменить действующие здесь ограничения скорости. Ее поднимут до 120 км/ч.

- На деформирующемся участке земляного полотна заменили насыпь, а также провели работы по армированию с использованием специальных материалов. В обновлении задействовали 45 специалистов и 44 единицы тяжелой техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Ремонтные работы направлены не только на повышение скорости движения поездов, но и обеспечение безопасной эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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