2020-05-08T09:34:54+03:00
Происшествия

На Кубани полицейские помогли мужчине с травмой головы

Они оказали ему первую помощь
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по краюФото: ГУ МВД по краю
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Правоохранители получили сообщение о том, что на центральной улице станицы Ленинградской лежит мужчина с травмой головы. На место ЧП выехали командир взвода старшего лейтенанта полиции Сергея Багмута и полицейского отдельной роты патрульно-постовой службы сержанта полиции Романа Якунина.

- Прибыв по указанному адресу, они обнаружили лежащим на тротуаре мужчину, который не мог подняться из-за серьезной травмы головы. Ему оказали первую помощь, наложили повязку на рану и вызвали медиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как рассказал потерпевший, по дороге в магазин у него резко повысилось давление, он упал и сильно ударился головой.

Специалисты скорой медицинской помощи отметил оперативные действия старшего лейтенанта полиции Сергея Багмута и сержанта полиции Романа Якунина. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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