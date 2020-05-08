2020-05-08T10:05:00+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудят директора управляющей компании «Берегиня»

Деньги жильцов он присваивал себе
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре осудят директора управляющей компании «Берегиня»В Краснодаре осудят директора управляющей компании «Берегиня»Фото: Архив "КП"
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В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора управляющей компании «Берегиня». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику).

После проверки прокуратуры вскрылся факт хищения денег у жильцов. Это привело к ограничению поставки электроснабжения жителям многоэтажки № 8 по улице Шаляпина.

По версии следствия, УК «Берегиня» с июля 2018 года по февраль 2020 года выставляла гражданам счета на оплату коммунальных услуг. При этом собранные деньги в адрес поставщика электроэнергии так и не были перечислены. Таким образом, был причинен имущественный вред на сумму 785 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в мировой суд Прикубанского округа для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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