8 Май 2020 2020-05-08T10:24:10+03:00

В Краснодаре мужчину осудят за мошенничество почти на 8 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре с июня 2017 года по сентябрь 2019 года мужчина заключил с пятью местными жителями договоры на оказание услуг по изготовлению оконных конструкций. Потерпевшие перевели на банковский счет злоумышленника свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Но мужчина не выполнил взятые на себя обязательства.

- В тот же период времени обвиняемый убедил еще двоих местных жителей в том, что он подрядчиком одной из строительных компаний. Под предлогом продажи квартир мужчина похитил у них более 6 миллионов 800 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Ему грозит до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU