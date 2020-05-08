2020-05-08T10:24:10+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчину осудят за мошенничество почти на 8 миллионов рублей

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчину осудят за мошенничество почти на 8 миллионов рублейВ Краснодаре мужчину осудят за мошенничество почти на 8 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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В Краснодаре с июня 2017 года по сентябрь 2019 года мужчина заключил с пятью местными жителями договоры на оказание услуг по изготовлению оконных конструкций. Потерпевшие перевели на банковский счет злоумышленника свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Но мужчина не выполнил взятые на себя обязательства.

- В тот же период времени обвиняемый убедил еще двоих местных жителей в том, что он подрядчиком одной из строительных компаний. Под предлогом продажи квартир мужчина похитил у них более 6 миллионов 800 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Ему грозит до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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