2020-05-08T11:19:05+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года: самому старшему пациенту 91 год, опасную инфекцию обнаружили у 6 детей

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Самому старшему заболевшему 91 год, в числе зараженных - шесть детейСамому старшему заболевшему 91 год, в числе зараженных - шесть детей
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За последние сутки в регионе заболели еще 99 человек. Стали известны подробности о новых пациентах. Самому старшему заболевшему 91 год, в числе зараженных - шесть детей. Теперь общее число пациентов с COVID-19 в крае достигло 1732 человек, из них 100 детей.

40 случаев - в Краснодаре, 16 – в Сочи, 7 – в Кавказском районе, по пять – в Армавире и Отрадненском районе, по три – в Славянском, Белореченском, Гулькевичском районах, два – в Динском районе. По одному новому пациенту с коронавирусной инфекцией выявлено в Новороссийске, Горячем Ключе, Щербиновском, Ейском, Тихорецком, Апшеронском, Абинском, Мостовском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Крыловском, Брюховецком, Ленинградском, Кореновском и Успенском муниципалитетах.

- Двое детей в Сочи 10 и 13 лет, 9-летний ребенок в Крыловском районе, 16-летний подросток в Белореченском , 12-летний и 14-летний в Кавказском, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

21 пациент умер, 554 человека уже выписаны. Еще 21 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. В больницы с подозрением на коронавирус обратились 4783 человека. В стационарах - 2238 пациентов, в том числе 43 ребенка, Дома под наблюдением врачей - 10370 кубанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года: самому старшему пациенту 91 год, опасную инфекцию обнаружили у 6 детей
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