В Крымском районе отечественная легковушка столкнулась с грузовиком с прицепом

8 Май 2020 2020-05-08T11:11:51+03:00

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7 мая в 15:10 на автодороге А-146 Краснодар-Верхнебаканский произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 21-летний водитель за рулем автомобиля марки «ВАЗ 21144» превысил скорость движения и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с движущимся автомобилем «МАН» с прицепом.

После запчасти автомобиля «ВАЗ 211444» разлетелись в разные стороны. Двигатель был отброшен на проезжую часть, в результате чего на него был наехал автомобиль марки «Мицубиси».

- В ДТП погиб водитель отечественно легковушки. Он скончался до приезда скорой помощи, пострадавших в других машинах нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU