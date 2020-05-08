В Крымском районе отечественная легковушка столкнулась с грузовиком с прицепом
7 мая в 15:10 на автодороге А-146 Краснодар-Верхнебаканский произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 21-летний водитель за рулем автомобиля марки «ВАЗ 21144» превысил скорость движения и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с движущимся автомобилем «МАН» с прицепом.
После запчасти автомобиля «ВАЗ 211444» разлетелись в разные стороны. Двигатель был отброшен на проезжую часть, в результате чего на него был наехал автомобиль марки «Мицубиси».
- В ДТП погиб водитель отечественно легковушки. Он скончался до приезда скорой помощи, пострадавших в других машинах нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU