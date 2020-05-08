В Краснодаре на обсервацию 7 мая отправили 24 пассажира

8 Май 2020 2020-05-08T11:25:16+03:00

На карантине они будут 14 дней

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В четверг, 7 мая, в аэропорт столицы Кубани прилетели 429 человек. За сутки аэровокзал принял 6 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Калининграда.

Специалисты Роспотребнадзора проверили всем прилетевшим температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции. На двухнедельный карантин в обсерваторы направили 24 жителя других регионов страны.

- Кубанцам выдали предписания о необходимости соблюдать обязательный 14-дневный карантин дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С 18 апреля все, кто прибывает на территорию Краснодарского края из других регионов, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Меры введены на основании постановления № 11 главного санитарного врача Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре две заразившиеся коронавирусом женщины родили малышей. Младенцев временно отлучают от матерей.

ИСТОЧНИК KP.RU