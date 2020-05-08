2020-05-08T11:45:36+03:00
Происшествия

В Абинске парень украл несколько велосипедов, самокат и имущество из частных домов

Его могут осудить на пять лет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Абинске парень украл несколько велосипедов, самокат и имущество из частных домовВ Абинске парень украл несколько велосипедов, самокат и имущество из частных домовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть по Абинскому району обратились местные жители. Они заявили о пропаже велосипедов, самоката и имущества из частных домов. Сумма ущерба составила более 42 тысячи рублей.

- Вскоре задержали 19-летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также была установлена причастность парня к совершению еще одного противоправного деяния, совершенного на территории Тбилисского района. Похищенное задержанный продал, вырученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Краснодарского края, прибывших из Израиля, разместили в обсерваторах
В Абинске парень украл несколько велосипедов, самокат и имущество из частных домов
В Краснодаре на обсервацию 7 мая отправили 24 пассажира
В Крымском районе отечественная легковушка столкнулась с грузовиком с прицепом
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года: самому старшему пациенту 91 год, опасную инфекцию обнаружили у 6 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года снова увеличилось на 99 человек
В Краснодаре мужчину осудят за мошенничество почти на 8 миллионов рублей
В Краснодаре осудят директора управляющей компании «Берегиня»
На Кубани полицейские помогли мужчине с травмой головы
Поезда сообщением Краснодар – Ростов поедут в два раза быстрее
«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»
В парк военной техники Анапы доставили новые экспонаты
ВТБ Лизинг финансирует оснащение нового цеха ГК ФАРМАСИНТЕЗ в Тюмени
В краснодарской ККБ №1 два корпуса временно прекратили прием пациентов
В Сочи детское отделение городской поликлиники отремонтировали
На улице имени Пушкина в Краснодаре заменят часть водопровода
В Краснодаре две заразившиеся коронавирусом женщины родили малышей