8 Май 2020 2020-05-08T11:45:36+03:00

В Абинске парень украл несколько велосипедов, самокат и имущество из частных домов Фото: Архив "КП"

Его могут осудить на пять лет

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В дежурную часть по Абинскому району обратились местные жители. Они заявили о пропаже велосипедов, самоката и имущества из частных домов. Сумма ущерба составила более 42 тысячи рублей.

- Вскоре задержали 19-летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также была установлена причастность парня к совершению еще одного противоправного деяния, совершенного на территории Тбилисского района. Похищенное задержанный продал, вырученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU