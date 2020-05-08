Жителей Краснодарского края, прибывших из Израиля, разместили в обсерваторах

8 Май 2020 2020-05-08T12:09:00+03:00

У них взяли анализы на коронавирус

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Недавно вывозной рейс из Тель-Авива прилетел в Ростов-на-Дону. На его борту находились 20 человек из региона. Их встретили и в сопровождении полиции довезли на автобусе в краевую столицу.

- В салоне транспорта, специально выделенного министерством транспорта и дорожного хозяйства региона, находилось все необходимое для пассажиров. Каждого человека обеспечили средствами защиты и водой, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всем прибывшим выдали постановление об обязательной изоляции в условиях обсерватора. У них возьмут анализы на новую опасную инфекцию. Теперь они две недели проведут под наблюдением медиков.

В обсерваторах края - более 1,9 тысячи человек. Это граждане, вернувшиеся из-за границы или других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU