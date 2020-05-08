В Краснодаре ко Дню Победы установили памятные бюсты студентам и педагогам – героям ВОВ

8 Май 2020 2020-05-08T12:22:45+03:00

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В Кубанской столице, 8 мая, накануне 75-летия Великой Победы, открыли шесть бюстов - трех преподавателей и трех студентов КубГТУ. Им за подвиги на фронтах ВОВ присвоили звания Героев Советского Союза.

Бюсты дополнили мемориальный комплекс «Ради жизни на Земле». Он стоит на углу улиц Хакурате и Красной. Мемориал посвящен студентам, преподавателям и сотрудникам КубГТУ, погибшим во время ВОВ. Это участник партизанского отряда Евгений Игнатов, летчик-штурмовик Владимир Козлов, военный летчик Иван Разин, сапер Михаил Сорокин, артиллерист Всеволод Голубков, а также командир взвода отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона 60-й армии Центрального фронта Николай Шелковников.

Открытие мемориала прошло с ограниченным количеством участников и с соблюдением санитарных требований, на всех присутствующих были индивидуальные средства защиты.

- В церемонии приняли участие глава Краснодара Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко, врио ректора КубГТУ Михаил Барышев, президент вуза Владимир Лобанов, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU