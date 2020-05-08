2020-05-08T12:37:12+03:00
Общество

На Кубани кредиты на выплату зарплат и налогов получили 39 предприятий

Им выдали 98 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Кубани кредиты на выплату зарплат и налогов получили 39 предприятийНа Кубани кредиты на выплату зарплат и налогов получили 39 предприятийФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Кубани кредиты на выплату зарплат и налогов получили 39 предприятий, одобрено еще 12. Кроме того, 13 заявлений находятся на рассмотрении в МСП «Российский банк». Общая сумма займов составила 98 миллионов рублей.

- Беспроцентные займы получают представители направлений, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавируса. В основном это сфера туризма, ресторанного бизнеса и отрасль грузоперевозок,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кредит выдается на 1 год на выплату налогов и зарплат сотрудникам. Заем можно получить онлайн через систему дистанционного кредитования на сайте организации. Также можно обратиться к консультантам банка по круглосуточному телефону 8-800-30-20-100 и в центр консультации предпринимателей 8-928-274-70-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Кубани заявили о том, что курортной отрасли региона необходима поддержка
На Кубани расширили перечень огранизаций, которые пострадали из-за коронавируса
Кубань вышла из десятки регионов России по количеству смертей от коронавируса
Карантин в Краснодарском крае: стало известно, когда закончится учебный год у кубанских школьников
Скандально известный краснодарский граффитист закрасил жирафа на Тургеневском мосту
Артисты «Премьеры» 9 мая завершат концертный марафон, приуроченный к 75-летию Победы
В Сочи жительницу Ленинградской области оштрафовали за нарушение карантина
Жители Краснодара похитили у дольщиков 9 миллионов рублей
Под водой близ Новороссийска к 75-летию Победы на штурмовике установили мемориальную табличку
На Кубани кредиты на выплату зарплат и налогов получили 39 предприятий
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
В Краснодаре ко Дню Победы установили памятные бюсты студентам и педагогам – героям ВОВ
Жителей Краснодарского края, прибывших из Израиля, разместили в обсерваторах
В Абинске парень украл несколько велосипедов, самокат и имущество из частных домов
В Краснодаре на обсервацию 7 мая отправили 24 пассажира
В Крымском районе отечественная легковушка столкнулась с грузовиком с прицепом
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года: самому старшему пациенту 91 год, опасную инфекцию обнаружили у 6 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года снова увеличилось на 99 человек
В Краснодаре мужчину осудят за мошенничество почти на 8 миллионов рублей
В Краснодаре осудят директора управляющей компании «Берегиня»
На Кубани полицейские помогли мужчине с травмой головы
Поезда сообщением Краснодар – Ростов поедут в два раза быстрее
«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»
В парк военной техники Анапы доставили новые экспонаты
ВТБ Лизинг финансирует оснащение нового цеха ГК ФАРМАСИНТЕЗ в Тюмени
В краснодарской ККБ №1 два корпуса временно прекратили прием пациентов
В Сочи детское отделение городской поликлиники отремонтировали
На улице имени Пушкина в Краснодаре заменят часть водопровода
В Краснодаре две заразившиеся коронавирусом женщины родили малышей