8 Май 2020 2020-05-08T12:37:12+03:00

На Кубани кредиты на выплату зарплат и налогов получили 39 предприятий Фото: Архив "КП"

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На Кубани кредиты на выплату зарплат и налогов получили 39 предприятий, одобрено еще 12. Кроме того, 13 заявлений находятся на рассмотрении в МСП «Российский банк». Общая сумма займов составила 98 миллионов рублей.

- Беспроцентные займы получают представители направлений, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавируса. В основном это сфера туризма, ресторанного бизнеса и отрасль грузоперевозок,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кредит выдается на 1 год на выплату налогов и зарплат сотрудникам. Заем можно получить онлайн через систему дистанционного кредитования на сайте организации. Также можно обратиться к консультантам банка по круглосуточному телефону 8-800-30-20-100 и в центр консультации предпринимателей 8-928-274-70-63.

ИСТОЧНИК KP.RU