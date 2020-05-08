Под водой близ Новороссийска к 75-летию Победы на штурмовике установили мемориальную табличку

8 Май 2020 2020-05-08T13:11:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Обломки советского штурмовика Ил-2М нашли члены Русского географического общества в начале этого года в Черном море. Важную роль в этом сыграл действующий военный летчик, подполковник Владимир Градусов. Около двух лет он искал штурмовик на основе свидетельств местных жителей. После проводилась работа в архивах с участием поисковой организации «Кубанский плацдарм».

7 мая представители центра морских исследований Новороссийского местного отделения РГО во главе с Романом Айвазовым установили на штурмовике мемориальную табличку. На ней написано: «Вечная память героям–авиаторам Великой Отечественной войны!». Также указаны обстоятельства крушения самолета, дата его выпуска и серийный номер, имена командира и бортового стрелка.

– Было решено не поднимать самолет на поверхность. Он останется под водой, и люди, совершающие подводные погружения в этом районе, смогут узнать о судьбе самолета и членов экипажа, – сказал председатель краевого отделения Иван Чайка.

Справка «КП»

21 сентября 1943 года самолет Ил-2М, выполнявший штурмовой удар по живой силе и технике противника в порту Тамань, был сбит огнем вражеской зенитной артиллерии. Экипаж произвел вынужденную посадку на воду. Командир Николай Пысин эвакуировался, а бортовой стрелок Яков Приймак погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU