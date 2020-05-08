Жители Краснодара похитили у дольщиков 9 миллионов рублей
Жители Краснодара в возрасте 36 и 41 лет с декабря 2014 года по май 2016 года заключили с восьмью жителями Динского района договоры займа на продажу квартир.
Они создали видимость строительства жилых объектов, сформировав котлован под укладку монолитной бетонной плиты и канал для подвода технических коммуникаций. Мужчинам удалось похитить дольщиков около 9 миллионов рублей, которыми они воспользовались по своему усмотрению.
- На мужчин завели уголовное дело. Одному из фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Также следователем был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 2,4 миллиона рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Динской районный суд. Им грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU