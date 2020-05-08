Скандально известный краснодарский граффитист закрасил жирафа на Тургеневском мосту

8 Май 2020 2020-05-08T14:05:38+03:00

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Прославившийся на всю Кубань краснодарский граффитист Давид взялся за исправление ошибок. Напомним, в конце апреля он разрисовал стену администрации города, за что был задержан сотрудниками полиции. Позже парень раскаялся и заявил, что готов сделать что-нибудь полезное для Краснодара.

И новым объектом его творчества стал Тургеневский мост. Ранее на нем был нарисован жираф, правда, за долгие годы он заметно стерся. Но теперь на стенах переправы через реку Кубань красуются персонажи из «Божественной комедии» Данте.

Граффитист Давид.

- Мост – это символ того, что нас соединяют разные миры. Люди, которые понимаются, проходят через ад к небесам – три ипостаси, которые подарил нам Данте. Но он написал их по-своему, мы благодаря своей фантазии показываем их в таком обличии, - заявил Давид.

Правда, без объяснений граффити разобрать едва удастся, странные картины лишь пугают. Некоторые считают, что жираф на том месте смотрелся лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU