2020-05-08T14:05:38+03:00
Общество

Скандально известный краснодарский граффитист закрасил жирафа на Тургеневском мосту

Теперь там красуются странные фигуры из "Божественной комедии" Данте
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Теперь Тургеневский мост выглядит так. Фото: соцсети.Теперь Тургеневский мост выглядит так. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Прославившийся на всю Кубань краснодарский граффитист Давид взялся за исправление ошибок. Напомним, в конце апреля он разрисовал стену администрации города, за что был задержан сотрудниками полиции. Позже парень раскаялся и заявил, что готов сделать что-нибудь полезное для Краснодара.

И новым объектом его творчества стал Тургеневский мост. Ранее на нем был нарисован жираф, правда, за долгие годы он заметно стерся. Но теперь на стенах переправы через реку Кубань красуются персонажи из «Божественной комедии» Данте.

Граффитист Давид.

- Мост – это символ того, что нас соединяют разные миры. Люди, которые понимаются, проходят через ад к небесам – три ипостаси, которые подарил нам Данте. Но он написал их по-своему, мы благодаря своей фантазии показываем их в таком обличии, - заявил Давид.

Правда, без объяснений граффити разобрать едва удастся, странные картины лишь пугают. Некоторые считают, что жираф на том месте смотрелся лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Кубани заявили о том, что курортной отрасли региона необходима поддержка
На Кубани расширили перечень огранизаций, которые пострадали из-за коронавируса
Кубань вышла из десятки регионов России по количеству смертей от коронавируса
Карантин в Краснодарском крае: стало известно, когда закончится учебный год у кубанских школьников
Скандально известный краснодарский граффитист закрасил жирафа на Тургеневском мосту
Артисты «Премьеры» 9 мая завершат концертный марафон, приуроченный к 75-летию Победы
В Сочи жительницу Ленинградской области оштрафовали за нарушение карантина
Жители Краснодара похитили у дольщиков 9 миллионов рублей
Под водой близ Новороссийска к 75-летию Победы на штурмовике установили мемориальную табличку
На Кубани кредиты на выплату зарплат и налогов получили 39 предприятий
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
В Краснодаре ко Дню Победы установили памятные бюсты студентам и педагогам – героям ВОВ
Жителей Краснодарского края, прибывших из Израиля, разместили в обсерваторах
В Абинске парень украл несколько велосипедов, самокат и имущество из частных домов
В Краснодаре на обсервацию 7 мая отправили 24 пассажира
В Крымском районе отечественная легковушка столкнулась с грузовиком с прицепом
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года: самому старшему пациенту 91 год, опасную инфекцию обнаружили у 6 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года снова увеличилось на 99 человек
В Краснодаре мужчину осудят за мошенничество почти на 8 миллионов рублей
В Краснодаре осудят директора управляющей компании «Берегиня»
На Кубани полицейские помогли мужчине с травмой головы
Поезда сообщением Краснодар – Ростов поедут в два раза быстрее
«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»
В парк военной техники Анапы доставили новые экспонаты
ВТБ Лизинг финансирует оснащение нового цеха ГК ФАРМАСИНТЕЗ в Тюмени
В краснодарской ККБ №1 два корпуса временно прекратили прием пациентов
В Сочи детское отделение городской поликлиники отремонтировали
На улице имени Пушкина в Краснодаре заменят часть водопровода
В Краснодаре две заразившиеся коронавирусом женщины родили малышей