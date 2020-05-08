2020-05-08T13:50:06+03:00
Происшествия

В Сочи жительницу Ленинградской области оштрафовали за нарушение карантина

Она выплатит 15 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Сочи жительницу Ленинградской области оштрафовали за нарушение карантинаВ Сочи жительницу Ленинградской области оштрафовали за нарушение карантинаФото: Архив "КП"
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Полицейские Сочи установили, что 48-летняя жительница Ленинградской области, находящаяся в обсерваторе курорта, неоднократно покидала номер и территорию учреждения. Также она не использовала средства индивидуальной защиты.

Своими действиями женщина нарушила требование заместителя главного государственного санитарного врача по Северо-Кавказской железной дороге. За это в отношении нарушительницы полицейские составили административный материал по части 2 статьи 6.3 КоАП.

- Адлерский районный суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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