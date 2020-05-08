В Сочи жительницу Ленинградской области оштрафовали за нарушение карантина
Полицейские Сочи установили, что 48-летняя жительница Ленинградской области, находящаяся в обсерваторе курорта, неоднократно покидала номер и территорию учреждения. Также она не использовала средства индивидуальной защиты.
Своими действиями женщина нарушила требование заместителя главного государственного санитарного врача по Северо-Кавказской железной дороге. За это в отношении нарушительницы полицейские составили административный материал по части 2 статьи 6.3 КоАП.
- Адлерский районный суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU