Артисты «Премьеры» 9 мая завершат концертный марафон, приуроченный к 75-летию Победы

8 Май 2020 2020-05-08T13:54:30+03:00

Они выступят в краснодарском госпитале для ветеранов войн имени профессора Красовитова

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С 6 по 8 мая вокалисты Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» дали около 50 выездных концертов для ветеранов войны Западного и Центрального округов Краснодара, а также в хуторах и поселках Калининского сельского округа.

- Их сценой все это время был кузов грузовика времен ВОВ, а зрительным залом - балконы квартир. Программа выступлений включала фронтовые песни и песни о войне, - сообщили в пресс-службе КМТО «Премьера».

9 мая в 10:00 артисты «Родника» приедут с концертной программой в госпиталь для ветеранов войн имени профессора Красовитова.

Также 9 мая в 19:00 солисты Музыкального шоу-театра «Премьера» присоединятся к всероссийскому исполнению песни «День Победы». Концертной площадкой станет двор многоэтажного дома по Красной, 156.

ИСТОЧНИК KP.RU