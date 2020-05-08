Карантин в Краснодарском крае: стало известно, когда закончится учебный год у кубанских школьников

8 Май 2020 2020-05-08T14:54:25+03:00

До 18 мая педагоги должны выставить итоговые оценки за год. Фото: Виталий КАРНАУХ

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Опубликованы рекомендации, которые руководитель министерства образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева дала начальникам управлений образований муниципалитетов, а также руководителям образовательных организаций.

В тексте письма сообщается, что 1-4 классам рекомендовано закончить обучение основных общеобразовательных программ 15 (16) мая, 5-8 классам – 22 (23) мая, 9 классам – 5 июня, 10 классам – 29 (30) мая, выпускникам (одиннадцатиклассникам) рекомендовано закончить обучение 5 июня.

Отмечается, что сборы по ОБЖ могут перенести на осень 2020 года. Итоговые оценки ученикам с 5 по 11 классы учителя должны выставить не позднее 18 мая.

Министр образования Елена Воробьева направила письмо.

Министр образования Елена Воробьева направила письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU