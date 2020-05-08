2020-05-08T14:54:25+03:00
Общество

Карантин в Краснодарском крае: стало известно, когда закончится учебный год у кубанских школьников

В министерстве образования региона дали рекомендации образовательным организациям [документ]
Виталий КАРНАУХ
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До 18 мая педагоги должны выставить итоговые оценки за год.До 18 мая педагоги должны выставить итоговые оценки за год.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Опубликованы рекомендации, которые руководитель министерства образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева дала начальникам управлений образований муниципалитетов, а также руководителям образовательных организаций.

В тексте письма сообщается, что 1-4 классам рекомендовано закончить обучение основных общеобразовательных программ 15 (16) мая, 5-8 классам – 22 (23) мая, 9 классам – 5 июня, 10 классам – 29 (30) мая, выпускникам (одиннадцатиклассникам) рекомендовано закончить обучение 5 июня.

Отмечается, что сборы по ОБЖ могут перенести на осень 2020 года. Итоговые оценки ученикам с 5 по 11 классы учителя должны выставить не позднее 18 мая.

Министр образования Елена Воробьева направила письмо.

Министр образования Елена Воробьева направила письмо.

Министр образования Елена Воробьева направила письмо.

Министр образования Елена Воробьева направила письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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