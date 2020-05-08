2020-05-08T15:21:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Кубань вышла из десятки регионов России по количеству смертей от коронавируса

При этом Краснодарский край в лидерах по доле выздоровевших
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
8 мая общее число заболевших составляет 1732 человека.8 мая общее число заболевших составляет 1732 человека.
Изменить размер текста:

Как сообщается пресс-служба администрации региона, на динамику развития пандемии в крае повлияли жесткие ограничительные меры, а также создание специализированных госпиталей. Заболевших выявляют на ранних стадиях, именно поэтому у пациентов есть возможность получить своевременное лечение. Источник отмечает, что в крае специалисты сделали уже больше ста тысяч тестов.

- 8 мая общее число заболевших составляет 1732 человека. Из них 554 выписаны с выздоровлением. За последние сутки в крае выздоровел 31 человек, а также четыре пациента сняты с аппаратов искусственной вентиляции легких в связи с улучшением самочувствия, - заявили в пресс-службе.

Стоит отметить, что наиболее неблагоприятная ситуация по распространению короанвиурсной инфекции складывается в Удмуртии, Ингушетии, Хакасии, Псковской, а также Омской и Кемеровской областях. В конце антирейтинга наши соседи – Ставропольский край и Севастополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Кубани заявили о том, что курортной отрасли региона необходима поддержка
На Кубани расширили перечень огранизаций, которые пострадали из-за коронавируса
Кубань вышла из десятки регионов России по количеству смертей от коронавируса
Карантин в Краснодарском крае: стало известно, когда закончится учебный год у кубанских школьников
Скандально известный краснодарский граффитист закрасил жирафа на Тургеневском мосту
Артисты «Премьеры» 9 мая завершат концертный марафон, приуроченный к 75-летию Победы
В Сочи жительницу Ленинградской области оштрафовали за нарушение карантина
Жители Краснодара похитили у дольщиков 9 миллионов рублей
Под водой близ Новороссийска к 75-летию Победы на штурмовике установили мемориальную табличку
На Кубани кредиты на выплату зарплат и налогов получили 39 предприятий
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
В Краснодаре ко Дню Победы установили памятные бюсты студентам и педагогам – героям ВОВ
Жителей Краснодарского края, прибывших из Израиля, разместили в обсерваторах
В Абинске парень украл несколько велосипедов, самокат и имущество из частных домов
В Краснодаре на обсервацию 7 мая отправили 24 пассажира
В Крымском районе отечественная легковушка столкнулась с грузовиком с прицепом
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года: самому старшему пациенту 91 год, опасную инфекцию обнаружили у 6 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года снова увеличилось на 99 человек
В Краснодаре мужчину осудят за мошенничество почти на 8 миллионов рублей
В Краснодаре осудят директора управляющей компании «Берегиня»
На Кубани полицейские помогли мужчине с травмой головы
Поезда сообщением Краснодар – Ростов поедут в два раза быстрее
«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»
В парк военной техники Анапы доставили новые экспонаты
ВТБ Лизинг финансирует оснащение нового цеха ГК ФАРМАСИНТЕЗ в Тюмени
В краснодарской ККБ №1 два корпуса временно прекратили прием пациентов
В Сочи детское отделение городской поликлиники отремонтировали
На улице имени Пушкина в Краснодаре заменят часть водопровода
В Краснодаре две заразившиеся коронавирусом женщины родили малышей