Кубань вышла из десятки регионов России по количеству смертей от коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T15:21:54+03:00

При этом Краснодарский край в лидерах по доле выздоровевших

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Как сообщается пресс-служба администрации региона, на динамику развития пандемии в крае повлияли жесткие ограничительные меры, а также создание специализированных госпиталей. Заболевших выявляют на ранних стадиях, именно поэтому у пациентов есть возможность получить своевременное лечение. Источник отмечает, что в крае специалисты сделали уже больше ста тысяч тестов.

- 8 мая общее число заболевших составляет 1732 человека. Из них 554 выписаны с выздоровлением. За последние сутки в крае выздоровел 31 человек, а также четыре пациента сняты с аппаратов искусственной вентиляции легких в связи с улучшением самочувствия, - заявили в пресс-службе.

Стоит отметить, что наиболее неблагоприятная ситуация по распространению короанвиурсной инфекции складывается в Удмуртии, Ингушетии, Хакасии, Псковской, а также Омской и Кемеровской областях. В конце антирейтинга наши соседи – Ставропольский край и Севастополь.

ИСТОЧНИК KP.RU