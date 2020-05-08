В Геленджике растянули благодарственный баннер медикам

8 Май 2020 2020-05-08T15:44:11+03:00

На курорте отметили работу медиков во время пандемии. Фото: Соцсети

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На улицах курортного Геленджика появился благодарственный баннер персоналу местных больниц и станции скорой помощи.

- Дорогие медики, вы - наши герои! - гласит надпись на полотне.

Ранее на одном из многоквартирных домов в Краснодаре появилось граффити, на котором говорят "Спасибо" людям в белых халатах.

Напомним, в Краснодарском крае к 6 мая у 334 медицинских работников диагностировали COVID-19. Жертв коронавируса среди медиков, заразившихся на своем служебном посту, уже пять. Это 54-летний врач-реаниматолог Юрий Покопцев, 52-летний врач-рентгенолог Алексей Васильченко из госпиталя в Лабинске. И трое водителей скорых - 65-летний Виктор Бабенко, 72-летний Анатолий Руцинский из краснодарской БСМП. Имя водителя скорой из госпиталя в Лабинске, о смерти которого на прошлой неделе сообщили в оперативном штабе, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU