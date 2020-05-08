В Геленджике растянули благодарственный баннер медикам
На улицах курортного Геленджика появился благодарственный баннер персоналу местных больниц и станции скорой помощи.
- Дорогие медики, вы - наши герои! - гласит надпись на полотне.
Ранее на одном из многоквартирных домов в Краснодаре появилось граффити, на котором говорят "Спасибо" людям в белых халатах.
Напомним, в Краснодарском крае к 6 мая у 334 медицинских работников диагностировали COVID-19. Жертв коронавируса среди медиков, заразившихся на своем служебном посту, уже пять. Это 54-летний врач-реаниматолог Юрий Покопцев, 52-летний врач-рентгенолог Алексей Васильченко из госпиталя в Лабинске. И трое водителей скорых - 65-летний Виктор Бабенко, 72-летний Анатолий Руцинский из краснодарской БСМП. Имя водителя скорой из госпиталя в Лабинске, о смерти которого на прошлой неделе сообщили в оперативном штабе, неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU