На Кубани расширили перечень огранизаций, которые пострадали из-за коронавируса
8 мая стало известно о том, что расширен перечень отраслей, которые пострадали из-за коронавируса и связанного с ним карантина. Эти организации, согласно постановлению главы края, могут рассчитывать на меры государственной поддержки во время пандемии.
- В обновленном списке 26 видов деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства и 11 видов деятельности для крупных организаций, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.
Перечень дополнили такими видами деятельности, как полиграфические услуги, реклама, фотография. Кроме того, занесли в список «бухгалтерский учет», «аудит» и «налоговое консультирование», а также некоторые виды оптовой и розничной торговли, ряд направлений ЖКХ.
В список пострадавших предприятий крупного бизнеса добавили автовокзалы и автостанции.
Для организаций пострадавших направлений предусмотрен ряд послаблений. Например, отсрочка по уплате налога на имущество, земельному налогу, транспортному налогу, а также налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
- Им также предоставляется отсрочка по аренде недвижимого имущества и земельных участков в госсобственности, - уточняют в администрации региона.
Кроме того, пострадавшие предприятия могут претендовать на льготные займы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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