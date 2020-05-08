На Кубани расширили перечень огранизаций, которые пострадали из-за коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T16:17:40+03:00

В новом списке - 37 отраслей и направлений бизнеса, которые могут рассчитывать на поддержку государства

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8 мая стало известно о том, что расширен перечень отраслей, которые пострадали из-за коронавируса и связанного с ним карантина. Эти организации, согласно постановлению главы края, могут рассчитывать на меры государственной поддержки во время пандемии.

- В обновленном списке 26 видов деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства и 11 видов деятельности для крупных организаций, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

Перечень дополнили такими видами деятельности, как полиграфические услуги, реклама, фотография. Кроме того, занесли в список «бухгалтерский учет», «аудит» и «налоговое консультирование», а также некоторые виды оптовой и розничной торговли, ряд направлений ЖКХ.

В список пострадавших предприятий крупного бизнеса добавили автовокзалы и автостанции.

Для организаций пострадавших направлений предусмотрен ряд послаблений. Например, отсрочка по уплате налога на имущество, земельному налогу, транспортному налогу, а также налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Им также предоставляется отсрочка по аренде недвижимого имущества и земельных участков в госсобственности, - уточняют в администрации региона.

Кроме того, пострадавшие предприятия могут претендовать на льготные займы.

ИСТОЧНИК KP.RU