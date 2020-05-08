2020-05-08T16:42:25+03:00
Экономика

Власти Кубани заявили о том, что курортной отрасли региона необходима поддержка

Они просят помощи у Ростуризма
Виталий КАРНАУХ
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Власти подготовили предложения, как поддержать курортную отрасль.Власти подготовили предложения, как поддержать курортную отрасль.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, объем продаж в курортной сфере упал практически на 100% з-за ограничения деятельности. Однако сохраняются многие обязательные расходы, а некоторые малые и средние предприятия не могут воспользоваться господдержкой из-за сложностей идентификации предприятий.

Накануне вице-губернатор Кубани Василий Швец заявил, что власти подготовили предложения, как поддержать курортную отрасль.

- Мы предложили временно применять льготные пониженные ставки налога на добавленную стоимость и на прибыль за 2020 год, – заявил первый заместитель губернатора.

Кроме этого, Кубань рекомендует внести в список предприятий, которым достанутся субсидии из федеральной казны, все категории предприятий данной отрасли. Также власти региона просят предусмотреть компенсации коммунальных платежей с 1 апреля и до окончания действия режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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