2020-05-08T17:02:04+03:00
Общество

На Кубани начали принимать заявки для получения выплат на несовершеннолетних по безработице

Это касается тех, кому назначено минимальное пособие
Виталий КАРНАУХ
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С полным перечнем документов моно ознакомиться на сайте kubzan.ru.С полным перечнем документов моно ознакомиться на сайте kubzan.ru.
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Пособие на несовершеннолетних рассчитано на лиц, которых признали безработными и которые уже получают минимальные выплаты. В этот список попали те, кто работал не официально и состоял в трудовых отношениях менее 26 недель за предшествующий год.

Как отмечают в минтруда и соцразвития региона, матпомощь будет предоставлена однократно в размере трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. К слову, выплаты будут производить за счет средств краевой казны.

- Выплата предоставляется центрами занятости населения по месту регистрации гражданина в качестве безработного на основании заявления, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Там же отметили, что с полным перечнем документов моно ознакомиться на сайте kubzan.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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