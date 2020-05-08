На Кубани начали принимать заявки для получения выплат на несовершеннолетних по безработице

8 Май 2020 2020-05-08T17:02:04+03:00

Это касается тех, кому назначено минимальное пособие

Изменить размер текста: A A

Пособие на несовершеннолетних рассчитано на лиц, которых признали безработными и которые уже получают минимальные выплаты. В этот список попали те, кто работал не официально и состоял в трудовых отношениях менее 26 недель за предшествующий год.

Как отмечают в минтруда и соцразвития региона, матпомощь будет предоставлена однократно в размере трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. К слову, выплаты будут производить за счет средств краевой казны.

- Выплата предоставляется центрами занятости населения по месту регистрации гражданина в качестве безработного на основании заявления, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Там же отметили, что с полным перечнем документов моно ознакомиться на сайте kubzan.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU