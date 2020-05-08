На Кубани начали принимать заявки для получения выплат на несовершеннолетних по безработице
Пособие на несовершеннолетних рассчитано на лиц, которых признали безработными и которые уже получают минимальные выплаты. В этот список попали те, кто работал не официально и состоял в трудовых отношениях менее 26 недель за предшествующий год.
Как отмечают в минтруда и соцразвития региона, матпомощь будет предоставлена однократно в размере трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. К слову, выплаты будут производить за счет средств краевой казны.
- Выплата предоставляется центрами занятости населения по месту регистрации гражданина в качестве безработного на основании заявления, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Там же отметили, что с полным перечнем документов моно ознакомиться на сайте kubzan.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU