2020-05-08T17:13:59+03:00
Общество

Семерых полицейских в Сочи госпитализировали с коронавирусом

Всего на лечении на курорте около сотни человек
Виталий КАРНАУХ
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Всего на курорте диагноз подтвержден у 177 человек.Всего на курорте диагноз подтвержден у 177 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В олимпийской столице сотрудники Роспотребнадзора начали выявлять заболевших коронавирусом граждан, которые продолжают работать во время карантина на предприятиях непрерывного цикла.

Всего на курорте диагноз подтвержден у 177 человек, на лечении в медицинских учреждениях остаются около ста. С диагнозом COVID-19 накануне в инфекционную больницу Сочи доставили семерых полицейских, сейчас они проходят курсы лечения.

Напомним, всех прибывающих на Кубань из других регионов отправляют в двухнедельный карантин. Всего его прошли около 2 тысяч сочинцев, у 24 из этого числа медики выявили коронавирус. По данным на 8 мая, в обсерваторах черноморского курорта содержатся около 700 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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