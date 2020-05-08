Семерых полицейских в Сочи госпитализировали с коронавирусом
В олимпийской столице сотрудники Роспотребнадзора начали выявлять заболевших коронавирусом граждан, которые продолжают работать во время карантина на предприятиях непрерывного цикла.
Всего на курорте диагноз подтвержден у 177 человек, на лечении в медицинских учреждениях остаются около ста. С диагнозом COVID-19 накануне в инфекционную больницу Сочи доставили семерых полицейских, сейчас они проходят курсы лечения.
Напомним, всех прибывающих на Кубань из других регионов отправляют в двухнедельный карантин. Всего его прошли около 2 тысяч сочинцев, у 24 из этого числа медики выявили коронавирус. По данным на 8 мая, в обсерваторах черноморского курорта содержатся около 700 граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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