2020-05-08T17:30:05+03:00
Общество

Карантин в Краснодарском крае: стало известно, когда можно подать документы в детские сады в 2020 году

Рассказываем, когда можно подать документы в детские сады на Кубани в 2020 году
Виталий КАРНАУХ
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Ранее планировалось, что прием документов начнется с 15 мая.Ранее планировалось, что прием документов начнется с 15 мая.
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Как сообщила пресс-служба администрации региона, всем муниципальным образованиям края рекомендовано приступить к приему документов в дошкольные образовательные учреждения не раньше, чем 1 июня.

– Дату начала приема заявлений в МФЦ, постановки на учет и зачисления детей в детские сады на 2020-2021 учебный год рекомендовано перенести на 1 июня, – заявили в региональном департаменте информатизации и связи.

Напомним, ранее планировалось, что прием документов начнется с 15 мая, однако сохраняющаяся сложная эпидобстановка на Кубани не дает возможности это сделать в намеченные сроки. Отмечается, что письмо о переносе даты направлено во все муниципалитеты.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, когда закончится учебный год у кубанских школьников в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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