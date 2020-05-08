2020-05-08T17:56:04+03:00
Общество

В Краснодаре закончили строительство мемориала «Пашковская переправа»

Глава региона и мэр города возложили цветы к обелиску
Виталий КАРНАУХ
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Мемориал построили почти за 2 месяца.Мемориал построили почти за 2 месяца.
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В августе 1942 года в этом месте, где улица Заводская упирается в реку Кубань, шли ожесточенные бои. Вчерашние школьники вступили в схватку с опытными бойцами немецкой армии.

Подростки и юные мужчины отражали натиск гитлеровцев с противоположной стороны. Но практически всем из них было суждено погибнуть в этой неравной битве. Ценой своих жизней красноармейцы дали возможность русским перегруппироваться и отступить, используя переправу. В Краснодаре живут два очевидца этих событий - Виталий Михайлович Басий и Сергей Григорьевич Дробязко.

- Свою задачу ребята выполнили - дали совершить нашей армии маневр. А наша задача - для тех, кто остался в живых и во имя памяти их погибших товарищей увековечить этот подвиг, - заявил губернатор Вениамин Кондратьев, отмечая, что открытие мемориала обязательно будет, когда будут благополучные условия. – Мы должны сделать это торжественно, позвать ветеранов, молодежь, жителей города.

Глава Краснодара Евгений Первышов, в свою очередь, заявил, что открытие «Пашковской переправы» станет историческим событием. Построили комплекс почти за два месяца, автор проекта - скульптор Валерий Пчелин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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