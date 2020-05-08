Кубань собирается увеличить экспорт вина

8 Май 2020 2020-05-08T22:13:31+03:00

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Производители шампанского и игристых вин в Краснодарском крае планируют увеличить экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эти поставки идут в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В 2024 году краю предстоит продать за границу до 445 тысяч декалитров на общую сумму в 7,4 млн долларов.

- Кубань занимает первое место в стране по производству шампанского, - сообщили "КП" - Кубань" в региональном минсельхозе.

За последние годы экспорт вина увеличился более, чем в 4 раза. Кубань в прошлом сезоне вырастила 212 тысяч тонн винограда. Из янтарной ягоды изготовили 22 тонны вина.

Сейчас поставлена задача увеличить его продажу за пределами страны.

ИСТОЧНИК KP.RU