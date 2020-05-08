Власти Краснодарского края анонсировали, когда объявят решение о снятии карантина

8 Май 2020 2020-05-08T19:34:54+03:00

В ближайшие дни станет известно, как регион будет жить после 12 мая Фото: Виталий ТИМКИВ

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В Краснодарском крае карантин в связи с угрозой распространения коронавируса действует до 12 мая. И в ближайшее время власти региона должны принять самостоятельное решение по поводу снятия или продлении ограничительных мер. 6 мая президент России Владимир Путин заявил, что каждый регион должен оценить эпидемическую обстановку на своей территории и принять адекватные меры. Обязательно на этот счет должны высказаться эпидемиологи.

Ожидается, что уже 10 мая станет известно, какое решение примут региональные власти.

- Юристам администрации Краснодарского края поручено подготовить к этому дню соответствующее постановление, - появилась информация в официальных источниках правительства.

Напомним, ранее в эфире радио-марафона "Комсомольской правды" замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная заявила, что выход из ограничений должен быть поэтапными.

- Мы предложим на предстоящем заседании оперативного штаба дифференцированный выход из карантина. И ориентируясь на эпидобстановку в каждом районе Краснодарского края, - пояснила Татьяна Гречаная.

Замглавы краснодарского Роспотребнадзора прогнозирует длительные постэпидемические последствия в регионе.

- У нас темп прироста заболеваемости ниже среднероссийских показателей и колеблется в среднем за неделю в пределах 7%. В марте это было 14-15%, а в начале ситуации до 70% каждый день. Взрывного роста темпов прироста мы не видим, - говорит Татьяна Гречаная.

Однако это не повод расслабляться. По мнению эпидемиологов, часть ограничений привычного жизненного уклада для жителей Краснодарского края необходимо сохранять до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU