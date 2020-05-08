В Краснодаре больница скорой медицинской помощи заработала после карантина

8 Май 2020 2020-05-08T20:37:24+03:00

Зиповская снова принимает после ЧП, но только экстренных пациентов

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Больница скорой медицинской помощи в Краснодаре снова начала свою работу. Две недели медучреждение было закрыто на карантин из-за ЧП с 78-летней пациенткой, зараженной коронавирусом.

- БСМП открыта, но лишь на прием пациентов, доставленных экстренно по линии скорой медицинской помощи. Также сегодня, 8 мая, возобновил свою работу роддом, сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе больницы.

Однако по-прежнему зиповская не оказывает платных услуг и не делает платных операций.

Напомним, в БСМП проводилась санитарная обработка. Через пару дней после госпитализации у пенсионерки обнаружили коронавирус. Ее экстренно перевезли в инфекционную больницу Краснодара, закрыв при этом на карантин травматологию. Спасти пациентку не удалось.

- Одновременно в БСМП начали подтверждаться тесты на коронавирус у медиков, которые оказывали помощь женщине. Вирус распространился среди коллектива, поэтому было принято решение о закрытии на карантин всей больницы, - сообщает оперштаб.

Там же отмечают, что работники и пациенты находятся в медучреждении круглосуточно, персонал тестируют на выявление коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU