На Кубани разберут каждый случай заражения медиков коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T21:33:35+03:00

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Речь о защищенности медицинского персонала и соблюдения всех необходимых мер безопасности в больницах в период пандемии коронавируса шла сегодня, 8 мая, на совещании в правительстве Краснодарского края. Этот и другие вопросы поднимала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

- Уже ряд больниц в крае закрыты на карантин. Больница скорой медицинской помощи вновь возобновила свою работу, но каждый день там может возникнуть вспышка, - заявила она.

Она призвала уделить защите персонала особое внимание. Среди заразившихся коронавирусом несколько главврачей. Есть и летальные случаи среди медиков.

Анна Минькова предупредила, что каждый подобный случай будет тщательно разбираться.

Напомним, в Краснодарском крае погибших при исполнении служебных обязанностей медиков уже несколько. Это 54-летний врач-реаниматолог Юрий Покопцев, 52-летний врач-рентгенолог Алексей Васильченко из госпиталя в Лабинске. И трое водителей скорых - 65-летний Виктор Бабенко, 72-летний Анатолий Руцинский из краснодарской БСМП. Имя водителя скорой из госпиталя в Лабинске, о смерти которого на прошлой неделе сообщили в оперативном штабе, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU