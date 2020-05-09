2020-05-09T10:14:19+03:00
75 лет Великой Победы

Губернатор и председатель ЗСК поздравили жителей Кубани с 9 Мая

Они отметили, что праздник символизирует единство и силу народа-победителя
Юлия БАРАНОВА
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С Днем Победы! Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяС Днем Победы! Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравили жителей с 9 Мая. Они отметили, что это не просто памятная дата, а символ единства, силы и несокрушимости народа-победителя.

- Вместе со всей страной Кубань отправляла на фронт своих сыновей, эшелоны с продовольствием, выхаживала раненых и, конечно, сражалась. Здесь, в наших городах и станицах зверствовали оккупанты, шли ожесточенные бои за каждую высоту, каждый рубеж, - говорится в поздравлении.

Около 500 тысяч кубанцев не вернулись с войны. Их подвиг навсегда вписан в героические страницы родной земли.

- Мы преклоняемся перед подвигом наших отцов и дедов, наших дорогих ветеранов. Для ныне живущих и будущих поколений вы – пример истинного патриотизма и любви к своему Отечеству, - отмечается в поздравлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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