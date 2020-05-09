Губернатор и председатель ЗСК поздравили жителей Кубани с 9 Мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравили жителей с 9 Мая. Они отметили, что это не просто памятная дата, а символ единства, силы и несокрушимости народа-победителя.
- Вместе со всей страной Кубань отправляла на фронт своих сыновей, эшелоны с продовольствием, выхаживала раненых и, конечно, сражалась. Здесь, в наших городах и станицах зверствовали оккупанты, шли ожесточенные бои за каждую высоту, каждый рубеж, - говорится в поздравлении.
Около 500 тысяч кубанцев не вернулись с войны. Их подвиг навсегда вписан в героические страницы родной земли.
- Мы преклоняемся перед подвигом наших отцов и дедов, наших дорогих ветеранов. Для ныне живущих и будущих поколений вы – пример истинного патриотизма и любви к своему Отечеству, - отмечается в поздравлении.
ИСТОЧНИК KP.RU