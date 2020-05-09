2020-05-09T11:20:52+03:00
Общество

На улицах Сочи прозвучит голос Левитана

Жители услышат историческое выступление советского диктора
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи прозвучат знаменитые слова советского диктора. Фото пресс-службы мэрии СочиВ Сочи прозвучат знаменитые слова советского диктора. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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В Сочи финальным аккордом празднования Дня Победы станет слова советского диктора Юрия Левитана. Он объявит о подписании акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

- Эти слова станут заключительным аккордом в череде мероприятий, которые проходят в День Победы в Сочи, - рассказал секретарь оргкомитета «Победа» в Сочи, начальник управления молодёжной политики администрации курорта Отто Савицкий.

Он напомнил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, все мероприятия на курорте проводятся онлайн.

В пресс-службе мэрии Сочи обратили внимание, что все ранее запланированные массовые праздники, приуроченные к 75-летию Победы, проведут на курорте после снятия карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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