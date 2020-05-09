2020-05-09T10:45:32+03:00
Экономика

Транспортные компании региона получат более 150 млн рублей из краевого бюджета

Субсидии пойдут на оплату труда сотрудников и другие нужды
Юлия БАРАНОВА
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Транспортные компании региона получат более 150 млн рублей поддержки из краевого бюджета. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяТранспортные компании региона получат более 150 млн рублей поддержки из краевого бюджета. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае поддержку получат предприятия транспортной инфраструктуры, которые не попадают под федеральные прямые субсидии. Эти средства будут направлены на зарплату сотрудников и компенсацию недополученных доходов.

– В связи с веденными ограничениями на передвижение они кратно сократили, а то и вовсе приостановили перевозки. Чтобы помочь сохранить штат, мы предусмотрели единовременную выплату из расчета МРОТ, умноженный на количество работников, – сообщил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

По его словам, получить поддержку можно только при условии сохранения 90% сотрудников.

Другая мера поддержки транспорта распространится на предприятия, которые продлили действие апрельских проездных билетов на май. В этом случае общий размер субсидий - 70 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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