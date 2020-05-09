Мэр Сочи поздравил жителей курорта с Днем Победы
Глава горда Сочи День Победы адресовал праздничное поздравление жителям, и в первую очередь - ветеранам.
- В этот священный для каждого из нас день мы чествуем и вспоминаем тех, кому обязаны своим прошлым, настоящим и будущим. Уважаемые ветераны! Вы всегда будете для нас ярким примером самопожертвования, мужества и доблести, - подчеркнул Алексей Копайгородский.
Он отметил, что в этом году День Победы приходится отмечать в непростых условиях.
Напомним, что с 1941 по 1945 год на фронт ушли более 27 тысяч сочинцев, 7 тысяч из которых погибли, сражаясь за Родину. За мужество, проявленное в боях, 18 жителей города были удостоены звания «Герой Советского Союза», а сам Сочи был награжден орденом Отечественной войны I степени за самоотверженный труд и подвиг милосердия в годы войны.
ИСТОЧНИК KP.RU