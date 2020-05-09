Мэр Сочи поздравил жителей курорта с Днем Победы

9 Май 2020 2020-05-09T10:31:21+03:00

Он отметил, что в этом году 9 Мая приходится праздновать в непростых условиях

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Глава горда Сочи День Победы адресовал праздничное поздравление жителям, и в первую очередь - ветеранам.

- В этот священный для каждого из нас день мы чествуем и вспоминаем тех, кому обязаны своим прошлым, настоящим и будущим. Уважаемые ветераны! Вы всегда будете для нас ярким примером самопожертвования, мужества и доблести, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Он отметил, что в этом году День Победы приходится отмечать в непростых условиях.

Напомним, что с 1941 по 1945 год на фронт ушли более 27 тысяч сочинцев, 7 тысяч из которых погибли, сражаясь за Родину. За мужество, проявленное в боях, 18 жителей города были удостоены звания «Герой Советского Союза», а сам Сочи был награжден орденом Отечественной войны I степени за самоотверженный труд и подвиг милосердия в годы войны.

ИСТОЧНИК KP.RU