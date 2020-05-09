На Кубани более 90 тысяч жителей встали на учет в центрах занятости дистанционно
В Краснодарском крае свыше 90 тысяч человек встали на учет в центрах занятости онлайн. В том числе 45 тысяч жителей региона будут получать пособия по безработице.
- По решению губернатора Вениамина Кондратьева безработным жителям Кубани, получающим пособие в минимальном размере, будет оказана дополнительная поддержка за счет средств краевого бюджета, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В пресс-службе напомнили, что в соответствии с постановлением Правительства РФ, тем, кто лишился работы после 1 марта выплатят пособие с апреля по июнь в максимальном размере. Кроме того, им положено по 3 тысячи рублей на детей в семье.
ИСТОЧНИК KP.RU
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