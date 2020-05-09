Семиклассник из Краснодара стал победителем всероссийского конкурса к юбилею Победы

9 Май 2020 2020-05-09T13:04:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Учащийся 7-го класса краснодарской школы №35 Никита Симонтенко завоевал первое место во всероссийском конкурсе «Сохраним историческую память о казаках - героях Великой Отечественной войны». Организаторами его стали российское движение школьников и МГУТУ им. К.Г. Разумовского.

По словам мамы победителя Натальи, все началось с классного руководителя Светланы Сергеевой, которая и предложила ребятам принять участие в историческом конкурсе. Никита сразу же откликнулся. Гуманитарные науки – его конек, а история – любимый предмет. Свою работу «Письма из прошлого» под руководством Светланы Сергеевой он написал по материалам проекта «Комсомольской правды» «Письма с фронта».

Хотя к выполнению работы мальчик и отнесся с энтузиазмом, но даже предположить не мог, что станет главным победителем.

- Сын говорил: "Конкурс-то всероссийский, там будет много сильных участников, поэтому вряд ли меня заметят". А я всегда ему отвечала, что нужно верить в свои силы и стремиться к победе! - рассказывает Наталья Симонтенко.

Символично, что о своей победе Никита узнал в день, когда вся страна празднует 75-летие Победы.И это один из главных и наиболее любимых праздников семьи Симонтенко. Поэтому сегодня у них двойное торжество.

Сам Никита планирует связать свою жизнь с гуманитарными науками. И первое место в конкурсе укрепило его уверенность в своем выборе.

- Я пока выбираю из двух вариантов, но точно буду или историком, или политологом, - целеустремленно заявляет юный эрудит.

Издательский дом «Комсомольская правда» поздравляет Никиту с победой, достойной памяти героев, подаривших нам мирную жизнь в годы Великой Отечественной войны!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проект "КП": Письма с фронта

21 апреля 1945 г.

Лети, моё письмо, на далёкий Кавказ, в родную станицу, и неси горячий привет всем моим родным и знакомым. Здравствуйте, дорогие родные – мама, Майя и Рая, а также и все племянники. Сегодня я решил написать вам письмо, в котором хочу сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю в вашей мирной обстановке, и всех успехов в обработке вашего огорода. … Нам ещё надо жить, но Гитлер со своей сворой не дал нам пожить как следует, молодому поколению нашего Советского Союза. Ничего, он за это за всё отплатит своей шкурой. Скоро уже и конец гитлеровским разбойникам. Тогда опять вы заживёте мирной жизнью, а мне придётся устанавливать порядки, а потом срок службы кончится, и я приду домой, и тогда мы заживём как никогда, а сейчас – как можете сами, ничего не сделаешь, война. Пишите, как у вас насчёт хлеба, картофеля, в общем, всё это. Мне вас очень жаль, что вы остались одни, у вас в семье нет ни одного мужчины, чтобы помог.

Ответ на это письмо Анатолий Бандурко из станицы Отрадной Краснодарского края получить не успел. Он погиб 9 мая 1945 года. Читайте далее.

ИСТОЧНИК KP.RU