В Краснодаре Бессмертный полк объединил более 3,5 тыс. участников

9 Май 2020 2020-05-09T12:43:24+03:00

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В Краснодаре более 3,5 тысяч участников объединило онлайн-шествие Бессмертного полка.

- 3,5 тысяч фотографий ветеранов Великой Отечественной войны прислали краснодарцы. Все они, 9 мая, начиная с 7 часов утра, транслируются на большом медиа-экране на Главной городской площади, - сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

О программе, расписании и участниках онлайн-акции Бессмертный полк в Краснодаре можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU