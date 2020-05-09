2020-05-09T12:43:24+03:00
75 лет Великой Победы

В Краснодаре Бессмертный полк объединил более 3,5 тыс. участников

Жители столицы Кубани присоединились к онлайн-шествию
Юлия БАРАНОВА
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Бессмертный полк в Краснодаре. Фото пресс-службы администрации краевой столицыБессмертный полк в Краснодаре. Фото пресс-службы администрации краевой столицы
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В Краснодаре более 3,5 тысяч участников объединило онлайн-шествие Бессмертного полка.

- 3,5 тысяч фотографий ветеранов Великой Отечественной войны прислали краснодарцы. Все они, 9 мая, начиная с 7 часов утра, транслируются на большом медиа-экране на Главной городской площади, - сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

О программе, расписании и участниках онлайн-акции Бессмертный полк в Краснодаре можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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