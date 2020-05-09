Губернатор Краснодарского края возложил цветы к Вечному Огню в Краснодаре

9 Май 2020 2020-05-09T13:30:49+03:00

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возложил цветы у мемориального комплекса «Вечный огонь» на площади Памяти Героев в Краснодаре. В церемонии приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, мэр Краснодара Евгений Первышов и бывшим несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Владимир Андрейчевый.

- Затем участники проследовали к Всесвятскому кладбищу. Здесь состоялось возложение к могиле Героев Советского Союза братьев Игнатовых и к монументу воинам, погибшим при освобождении Краснодара, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представитель пресс-службы подчеркнула, что во время церемонии были соблюдены все санитарные нормы во время карантина. Кроме того, возложение цветов прошло и в сквере у бюста маршалу Георгию Жукову.

ИСТОЧНИК KP.RU