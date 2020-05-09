2020-05-09T14:55:55+03:00
75 лет Великой Победы

Сотрудники Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры озеленили могилу летчика-героя

Он был бойцом штурмовой авиационной дивизии
Юлия БАРАНОВА
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Сотрудники прокуратуры в честь юбилея Победы высадили деревья у могилы участника войны. Фото пресс-службы краевой прокуратурыСотрудники прокуратуры в честь юбилея Победы высадили деревья у могилы участника войны. Фото пресс-службы краевой прокуратуры
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Сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры в честь юбилея Победы высадили деревья у могилы участника Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта Михаила Романенко. Кроме того, они обновили памятник и подъездную дорогу к нему.

- В 1943 году Романенко служил в 11-ой штурмовой авиационной дивизии, которая прикрывала десантников по линии береговой части Черного моря и доставляла грузовы бойцам наступательного движения операции «Голубая линия», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время боев между станицей Натухаевской и хутором Семигорское из самолета десантировались парашютисты. Один из них, старший лейтенант Романенко, был убит в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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