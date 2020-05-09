Сотрудники Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры озеленили могилу летчика-героя

9 Май 2020 2020-05-09T14:55:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры в честь юбилея Победы высадили деревья у могилы участника Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта Михаила Романенко. Кроме того, они обновили памятник и подъездную дорогу к нему.

- В 1943 году Романенко служил в 11-ой штурмовой авиационной дивизии, которая прикрывала десантников по линии береговой части Черного моря и доставляла грузовы бойцам наступательного движения операции «Голубая линия», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время боев между станицей Натухаевской и хутором Семигорское из самолета десантировались парашютисты. Один из них, старший лейтенант Романенко, был убит в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU