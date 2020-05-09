Маршем и песнями поздравили ветеранов в Краснодаре
В краевой столице проходит акция «Парад у дома ветерана»
Акция «Парад у дома ветерана». Фото пресс-службы мэрии Краснодара
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В День Победы в Краснодаре проходит акция «Парад у дома ветерана». Первым поздравили ветеранов Дмитрия Шлыкова, Василия Ступко с женой Зинаидой Назаровой.
Торжественные мероприятия прошли с соблюдением всех санитарных норм.
Перед его домом на улице имени Брюсова, два парадных расчета казаков Екатеринодарского районного казачьего общества и представителей Российского союза ветеранов Афганистана прошли торжественным маршем.
После мини-парада артисты Кубанского казачьего хора исполнили популярные песни военных лет.
ИСТОЧНИК KP.RU