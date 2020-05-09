2020-05-09T15:45:25+03:00
75 лет Великой Победы

Маршем и песнями поздравили ветеранов в Краснодаре

В краевой столице проходит акция «Парад у дома ветерана»
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Акция «Парад у дома ветерана». Фото пресс-службы мэрии КраснодараАкция «Парад у дома ветерана». Фото пресс-службы мэрии Краснодара
Изменить размер текста:

В День Победы в Краснодаре проходит акция «Парад у дома ветерана». Первым поздравили ветеранов Дмитрия Шлыкова, Василия Ступко с женой Зинаидой Назаровой.

Торжественные мероприятия прошли с соблюдением всех санитарных норм.

Перед его домом на улице имени Брюсова, два парадных расчета казаков Екатеринодарского районного казачьего общества и представителей Российского союза ветеранов Афганистана прошли торжественным маршем.

После мини-парада артисты Кубанского казачьего хора исполнили популярные песни военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре пьяный водитель попал ДТП, убегая от полиции
В Краснодаре около 4 тысяч виртуальных участников собрал Бессмертный полк
В Анапе День Победы отметили с настоящей «Катюшей»
В Новороссийске в честь юбилея Победы прошёл воздушный парад
Маршем и песнями поздравили ветеранов в Краснодаре
Сотрудники Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры озеленили могилу летчика-героя
Жители Краснодара нарушили карантин, чтобы пройти Бессмертным полком
Губернатор Краснодарского края возложил цветы к Вечному Огню в Краснодаре
В Краснодаре Бессмертный полк объединил более 3,5 тыс. участников
Семиклассник из Краснодара стал победителем всероссийского конкурса к юбилею Победы
На Кубани более 90 тысяч жителей встали на учет в центрах занятости дистанционно
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 9 мая 2020 года: возраст заболевших от 19 до 95 лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 мая 2020 года снова увеличилось на 98 человек
Мэр Сочи поздравил жителей курорта с Днем Победы
Транспортные компании региона получат более 150 млн рублей из краевого бюджета
На улицах Сочи прозвучит голос Левитана