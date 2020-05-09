Маршем и песнями поздравили ветеранов в Краснодаре

9 Май 2020 2020-05-09T15:45:25+03:00

В краевой столице проходит акция «Парад у дома ветерана»

Изменить размер текста: A A

В День Победы в Краснодаре проходит акция «Парад у дома ветерана». Первым поздравили ветеранов Дмитрия Шлыкова, Василия Ступко с женой Зинаидой Назаровой.

Торжественные мероприятия прошли с соблюдением всех санитарных норм.

Перед его домом на улице имени Брюсова, два парадных расчета казаков Екатеринодарского районного казачьего общества и представителей Российского союза ветеранов Афганистана прошли торжественным маршем.

После мини-парада артисты Кубанского казачьего хора исполнили популярные песни военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU