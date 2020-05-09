В Новороссийске в честь юбилея Победы прошёл воздушный парад

9 Май 2020 2020-05-09T17:32:17+03:00

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В Новороссийске главным событием Дня Победы стал воздушный парад. В нем приняла участие авиационная группа Южного военного округа. В воздух взмыли шесть вертолётов Ми-28, Ми-8 МТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», а так же - два штурмовика Су-25СМ и два истребителя Су-30СМ.

- Экипажи представили пилотирование воздушных судов в парах и звеньях, - отметили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Ранее сообщалось, как в небо над Новороссийском и Краснодаром поднялись вертолеты и самолеты [фото, видео].

ИСТОЧНИК KP.RU