В Анапе День Победы отметили с настоящей «Катюшей»

9 Май 2020 2020-05-09T18:15:59+03:00

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В Анапе изюминкой празднования Дня Победы стала легендарная «Катюша». Гвардейскую реактивную минометную установку отреставрировали и привезли на курорт специально к 9 Мая.

- Глава Анапы Юрий Поляков выразил сожаление, что знаменитое оружие Победы не увидит участник Великой Отечественной войны Николай Бомко, ушедший из жизни в ноябре 2019 года. В роковые сороковые он сражался на одной из таких машин, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

В память о ветеране на ее лобовом стекле боевой машины - его портрет. «Катюша» будет установлена в парке военной техники на Симферопольском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU